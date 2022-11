Neusäß

vor 17 Min.

4000 Schüler, Eltern-Taxis, Busse: So geht es am Schulzentrum Neusäß zu

Am Schulzentrum Neusäß herrscht morgens oftmals Verkehrschaos.

Plus Die Landrat-Doktor-Frey-Straße und ihr Verkehrsproblem ist vielen bekannt. Die Stadt Neusäß hat dabei schon so manches verändert, um die Situation zu verbessern.

Morgens um kurz vor acht am Schulzentrum Neusäß. Die Autos fahren vorbei, eins nach dem anderen. Die Fahrerinnen und Fahrer schauen selten, ob da jemand steht, der die Straße überqueren möchte. Die Verkehrsbelastung am Schulzentrum ist bekannt. Besonders morgens und mittags ist das Chaos perfekt. Zu dieser Zeit sind auch die meisten der rund 4000 Jugendlichen, die hier die verschiedenen Schulen besuchen, unterwegs. So wie jetzt morgens um kurz vor acht, als die Kreuzung der Landrat-Doktor-Frey-Straße und der Siegfriedstraße aufgrund des Rückstaus praktisch blockiert ist.

