45.000 Euro Schaden nach Unfall an der A8 bei Neusäß

Als ein 83-Jähriger mit seinem Auto an der Anschlussstelle Neusäßnach links abbiegen möchte, übersieht er ein anderes Auto und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Neusäß an der A8. Wie die Polizei berichtet wollte ein 83-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung München kommenden nach links in Richtung Hirblingen abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Wagen eines 50-Jährigen, der auf der Vorfahrtstraße unterwegs war. Die beiden Autos krachten zusammen, berichtet die Polizei. Sie schätzt den Sachschaden auf etwa 45.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. (kinp)