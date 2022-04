Unfall in Neusäß: 53-Jährige nimmt einem Fahrschüler die Vorfahrt

Eine Autofahrerin kommt von der A8 und will in Richtung Hirblingen abbiegen. Dabei übersieht sie das Fahrschulauto und es kommt zum Zusammenstoß.

Diese Fahrstunde wird ein junger Mann so schnell sicherlich nicht vergessen. Eine andere Autofahrerin hatte ihm am Mittwoch in Neusäß die Vorfahrt genommen.

Der Fahrschüler war mit seinem Lehrer von Neusäß in Richtung Hirblingen unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 53-Jährige von der Ausfahrt der A8 nach links in Richtung Hirblingen abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei das Fahrschulauto und nahm ihm die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 6500 Euro. (thia)