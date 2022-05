56-Jährige missachtet die Vorfahrt: 10.000 Euro Schaden in Neusäß

Eine Autofahrerin will in Neusäß abbiegen und übersieht ein entgegenkommendes Auto. Beim Zusammenstoß entsteht ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Nicht aufgepasst hat eine 56-jährige Autofahrerin am Sonntag gegen 10 Uhr in Neusäß. Die Frau wollte laut Polizei von der Von-Richthofen-Straße nach rechts in die Von-Rehlingen-Straße einbiegen.

Dabei übersah sie den Wagen eines 50-Jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Südwesten unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß beider Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. (AZ)