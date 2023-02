Neusäß

vor 17 Min.

61-Jähriger achtet in Neusäß nicht auf die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 61-Jähriger Autofahrer am Freitag in Neusäß.

Artikel anhören Shape

Ein 61-Jähriger will an der Anschlussstelle Neusäß in den Kreisverkehr einbiegen. Dabei übersieht er 52-jährigen Autofahrer und es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 61-Jähriger Autofahrer am Freitag in Neusäß. Der Mann wollte gegen 18 Uhr in den südlichen Kreisverkehr an der Anschlussstelle Neusäß fahren. Dabei übersah er den Wagen eines 52-jährigen, der im gleichen Moment den Kreisel durchquerte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro. (thia)

Themen folgen