65-Jähriger übersieht in Neusäß eine 33-jährige Autofahrerin

Beim Abbiegen von der Lohwaldstraße in die Hauptstraße nimmt ein Autofahrer einer Frau die Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Ein 65-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Neusäß nicht auf die Vorfahrt geachtet. Er wollte gegen 17.35 Uhr von der Lohwaldstraße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen.

Dabei übersah er laut Polizei eine 33-Jährige und nahm ihr die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich, wodurch ein Gesamtschaden von rund 2500 Euro entstand. (thia)