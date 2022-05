70-Jähriger baut beim Abbiegen in Neusäß einen Unfall

Als ein 70-Jähriger mit seinem Auto in Neusäß auf die Autobahn abbiegen möchte, übersieht er ein anderes Auto. Dann kommt es zum Unfall.

Zu einem Unfall beim Abbiegen ist es am Montagmittag in Neusäß gekommen. Laut Polizei wollte ein 70-Jähriger mit seinem Auto in Richtung Autobahn abbiegen. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Augsburg und Hirblingen übersah er dabei offenbar den Wagen eines 27-Jährigen - und es kam zum Unfall.

Unfall in Neusäß: keine Verletzten

Verletzt sei bei dem Zusammenstoß niemand worden, berichtet die Polizei. Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro. (kinp)