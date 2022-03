Neusäß

vor 46 Min.

77-Jährige stürzt in Neusäß mit dem Auto in eine Tiefgaragenzufahrt

Einen spektakulären Unfall hat eine 77-jährige Autofahrerin am Freitag in Neusäß verursacht.

Eine 77-jährige Autofahrerin will in der Karlsbader Straße in Neusäß einparken. Aus Versehen legt sie den Vorwärts- statt den Rückwärtsgang ein und gibt Gas.