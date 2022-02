Neusäß

79-Jähriger missachtet in Neusäß die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 79-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Neusäß.

Ein 79-jähriger Autofahrer will in Neusäß in die Pallerstraße einbiegen. Dabei übersieht einen 20-Jährigen, der Vorfahrt hat.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 79-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Neusäß. Er wollte gegen 15.20 Uhr von der Dr.-Gerlich-Straße kommend in die Pallerstraße einbiegen. Vorfahrt missachtet: 4000 Euro Schaden in Neusäß Dabei übersah der Senior einen von links kommenden 20-jährigen Autofahrer, der Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand laut Polizei ein Schaden von rund 4000 Euro. (thia)

