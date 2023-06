81-Jähriger fährt in Neusäß seinem 77-jährigen Vordermann ins Heck

Aus Unachtsamkeit fährt ein 81-Jähriger in Neusäß seinem Vordermann ins Heck. Drei Personen müssen mit leichten Verletzungen in die Uniklinik eingeliefert werden.

Drei Leichtverletzte hat es bei einem Auffahrunfall am Donnerstag in Neusäß gegeben. Ein 81-jähriger Autofahrer war laut Polizei gegen 8.15 Uhr in der Daimlerstraße aus Unachtsamkeit in das Heck seines 77-jährigen Vordermanns gefahren.

Dabei erlitten sowohl die beiden Autofahrer als auch die 68-jährige Ehefrau des Vordermanns ein Schleudertrauma und mussten in die Uniklinik eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 11.000 Euro. (thia)