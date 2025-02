Ein 81-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag gegen 13.10 Uhr von der Parkstr. nach links in die Hauptstr. abbiegen. Dabei übersah er laut Polizei einen 16-jährigen Radfahrer, der die Kreuzung von der Remboldstr. in Richtung Parkstr. überquerte.

Beim Zusammenstoß stürzte der 16-jährige zu Boden. Er zog sich Prellungen zu. Der Gesamtschaden beträgt ca. 1.500 Euro. (sry)