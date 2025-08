86-Jähriger erfasst Radlerin mit Auto

Nach einem Radunfall in Neusäß ist eine 40-Jährige ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, bog ein 86-Jähriger am Montag gegen 11 Uhr von der Hauptstraße in die Daimlerstraße ab, übersah dabei die Frau und erfasste sie mit seinem Auto. Die Radlerin zog sich laut Polizei mehrere Prellungen im Beckenbereich zu und wurde zur weiteren Untersuchung ins Uniklinikum gebracht. Der Sachschaden liegt den Beamten zufolge insgesamt im unteren dreistelligen Bereich. (kinp)

