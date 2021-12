88-jähriger Opa muss betrunkenen Enkel abholen

Glück hatte ein 18-jähriger junger Mann, der 1,74 Promille im Blut hatte: Die Polizei fand ihn rechtzeitig, bevor Schlimmeres passieren konnte.

Das war eindeutig zu viel Alkohol für einen 18-Jährigen: Am Freitagabend fand eine Streife der Polizeiinspektion Gersthofen den Jugendlichen auf der Straße liegend an der Stadtgrenze zwischen Neusäß und Augsburg mit seinem Fahrrad zwischen den den Beinen. Der junge Mann versuchte immer wieder, sein Fahrrad aufzurichten um loszuradeln, was ihm alkoholbedingt aber nicht gelang, wie die Polizei berichtet. Der sichtlich Betrunkene musste durch die anwesenden Polizisten gestützt werden, um nicht wieder umzufallen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Der junge Mann konnte seinen Heimweg nach Neusäß nicht selbst antreten, weshalb dessen 88-jähriger Opa verständigt wurde. Dieser brachte seinen betrunkenen Enkel schließlich nach Hause, die ebenfalls verständigte Mutter fuhr das Fahrrad nach Hause, da der Sohn in seinem volltrunkenen Zustand auch den Code des Fahrradschlosses nicht mehr wusste und so sein Rad nicht am Ort des Geschehens absperren konnte.

Der Jugendliche kommt noch einmal glimpflich davon

Da der betrunkene 18-Jährige nicht beim Fahren des Fahrrads beobachtet wurde, wurde kein Strafverfahren eingeleitet und lediglich die Begehung einer Straftat durch Unterbindung der Weiterfahrt verhindert. (jah)

