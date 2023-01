Neusäß

89-Jährige stirbt bei einem Wohnungsbrand in Steppach

Die 89-Jährige Bewohnerin ist bei dem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus mitten in Steppach ums Lebens gekommen.

In einem Mehrfamilienhaus in Steppach brennt am Freitag eine Wohnung. Als die Rettungskräfte ins Zimmer gelangen, liegt die 89-jährige Bewohnerin am Boden.

Tragischer Ausgang eines Wohnungsbrands in Steppach. Eine 89-jährige Bewohnerin ist am Freitag bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gestorben. Ausgebrochen war das Feuer in Steppach am Nachmittag. Umgehend eilten die Feuerwehren aus Steppach, Westheim und Neusäß zu dem Einsatzort und begannen mit den Löscharbeiten. Sechs Atemschutztrupps kämpften gegen die Flammen, während das Haus komplett evakuiert wurde. Als das Feuer so weit unter Kontrolle war, dass die Wohnung betreten werden konnte, machten die Helfer eine furchtbare Entdeckung. Seniorin erlitt schwere Rauchgasvergiftung Die 89-jährige Bewohnerin wurde bewusstlos aufgefunden und musste vor Ort notärztlich behandelt werden. Anschließend brachten die Rettungskräfte die Seniorin mit einer schweren Rauchgasintoxikation in die Uniklinik. Dort verlor sie jedoch den Kampf ums Überleben und starb laut Polizei im Laufe des Samstags. Über die mögliche Brandursache oder die Schadenshöhe können zum aktuellen Zeitpunkt noch keinerlei Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg laufen derzeit. (thia)

