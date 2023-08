Neusäß

11:10 Uhr

93-Jährige vergisst Kochtopf auf Herd – Feuerwehr rückt an

Artikel anhören Shape

Weil aus einer Wohnung in Neusäß am Samstagvormittag Rauch aufsteigt, rückt die Feuerwehr an. Der Grund dafür ist schnell gefunden.

Als aus einer Wohnung an der Pallerstraße in Neusäß am Samstagvormittag Rauch aufsteigt, rückt die Feuerwehr an. An Nachbar wählte den Notruf, auch weil er den Alarmton eines Feuermelders wahrnahm. Als die Feuerwehrleute gegen 9.30 Uhr eintrafen, war offenbar schnell klar, weshalb der Feuermelder Alarm schlug: Eine 93-Jährige hatte einen Kochtopf auf dem Herd stehen lassen. Offenbar wollte sie darin Eier kochen, heißt es im Bericht der Polizei. Es reichte schließlich aus, die Wohnung zu Lüften. Ein Sachschaden entstand nicht, berichten die Beamten. (kinp)

Themen folgen