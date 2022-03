Abnehmaktion: Wann ist man eigentlich satt?

Drei Frauen und ein Mann wollen bei unserer Aktion "Ran an den Corona-Speck" abnehmen und außerdem etwas für die Gesundheit tun.

Am Aschermittwoch war Schluss mit lustig. Zu Beginn der Fastenzeit ist unsere Aktion "Ran an den Corona-Speck" gestartet. Und während die drei Männer Hans Trimpl, Thomas Katheder und Emre Gökovali nach der Vermessung auf der elektronischen Waage durch Florian Kempter (auf Instagram unter @floriankempter.de) eifrig ein Ernährungs- und Gewichtstagebuch führen, hat Fitness-Influencerin Renate Dumreicher dem Damenteam nach einem Telefonat zur Bestandaufnahme bereits die ersten individuellen Vorschläge übermittelt. In einer Video-Konferenz trafen die Teilnehmerinnen erstmals aufeinander. Richtig gesagt, die drei Teilnehmerinnen und ein Teilnehmer. Das Ehepaar Andrea und Stefan Vogg aus Streitheim tritt die Reise zum Wunschgewicht und besseren Blutdruck-Werten gemeinsam an.

Raus aus der Zuckerfalle!

Anita Schneider ist 57 Jahre alt, ist als hauswirtschaftliche Versorgerin in der Sozialstation und als Betreuerin ihrer Mutter eigentlich den ganzen Tag auf den Beinen. Viele Zwischenmalzeiten, Süßigkeiten und wenig Sport haben dazu geführt, dass sie dich derzeit nicht wohlfühlt. "Momentan wiege ich leider 84 Kilo bei 1,62 Meter Größe. Ich würde zu gerne mindestens 15 Kilo, wenn nicht 20 Kilo abnehmen wollen, um wieder in mein Dirndl zu passen." Für Renate Dumreicher ist klar "Wir müssen raus aus der Zuckerfalle!" Mit maximal drei Mahlzeiten am Tag und der Verbannung von Süßigkeiten und Kohlehydraten mit glykämischen Index wird das funktionieren. Empfehlung: Den Tag mit einem Glas Wasser und frisch gepresster Zitrone starten. Da Anita Schneider nach einer Operation Probleme mit dem Fuß hat, kann sie keinen Sport betreiben. "Wir probieren es mit Hullern am Abend", lacht Renate Dumreicher. Gemeint ist dabei ein Hula-Hoop-Reifen. "Auch wenn der Ring runter fällt, ist das Training." Wie das perfekt funktioniert werden wir in einer der nächsten Folgen erklären und zeigen.

Antientzündliche Ernährung bei Rheuma

Claudia Stör liegt mit 65 Kilo bei 1,60 Meter und einem Bodymaß-Index von 25,39 fast noch im Normalbereich. Das Problem der 39-Jährigen, die eine Kinderkrippe leitet und in den letzten Jahren einige Schicksalsschläge wegstecken musste und dadurch über zehn Kilo zugenommen hat, ist zudem eine rheumatische Erkrankung. Deshalb will sie nicht nur fünf bis sechs Kilo abnehmen, sondern auch die Schmerzen reduzieren. "Mit einer antientzündlichen Ernährung ist das möglich", so Renate Dumreicher. "Gerade Heidelbeeren im Smoothie sind sehr antioxidativ. Nachtschattengewächse wie Kartoffel, Auberginen, Tomaten oder Paprika sollte man meiden." Außerdem muss sich Claudia Stör von ihrem geliebten Latte Macchiato trennen. "Weil ich tagsüber keine Zeit zum Essen hat, trinke ich sechs Stück davon über den Tag verteilt", gesteht sie. "Das ist eine Nahrungs- und Kalorienquelle", konstatiert Renate Dumreicher.

"Durch Corona und Süßigkeiten sind meine Pfunde nach oben gegangen", verrät Andrea Vogg, die bei 1,68 Meter 87 Kilo wiegt. Bis Ostern möchte sie auf 80 Kilo kommen, sich wieder wohl fühlen und fitter werden. Für die 46-jährige Arzthelferin ist Intervallfasten, wobei sie zwei bis drei Mahlzeiten in der Zeit zwischen 12 bis 19 Uhr verteilt, ein guter Ansatz. "Das Frühstück auslassen passt gut in meinen Tagesablauf", meint sie. Auch 30 bis 45 Minuten walken will sie zusätzlich darin einbauen.

Ihr Mann Stefan indes verzichtet meistens auf das Mittagessen. "Da brauche ich nichts", sagt der 52-Jährige. Trotzdem hat er während der Corona-Zeit zugenommen, weil er kaum Sport betrieben hatte. So haben sich 104 Kilo angesammelt. "Der Sport fehlt einem", hat er sich vorgenommen, wieder drei- bis viermal in der Woche zu Walken oder zu Joggen. Vor nicht allzu langer langer Zeit war er ja schlie0ßlich noch bei der "Lauf-10-Aktion" am Start. Sein Ziel ist es, unter hundert Kilo zu kommen. Insgesamt möchte er zehn Kilo abnehmen. Auf Empfehlung von Renate Dumreicher soll Stefan Vogg aber künftig auch Mittags etwas essen. "Damit ich Abends keinen solchen Heißhunger habe", vermutete er richtig.

2,5 bis 3 Liter Wasser trinken

"Viele können ihr Sättigungsgefühl gar nicht mehr deuten. Ist man erst satt, wenn man keinen Hunger mehr hat?", sagt Renate Dumreicher. Sie will ihren Followern - und dabei hat sich unter @samoja_fitness mittlerweile 137.000 - das Wissen vermitteln, dass man versteht, warum der Körper das so macht. "Wir essen mehr, als der Körper verbraucht., Um abzunehmen, müssen wir in ein Kaloriendefizit kommen. Ein Kilo nimmt man ab, wenn man 7000 Kalorien einspart. Nach ihrer Erfahrung funktioniert das am besten mit Low Carb. Aber auch mit viel Trinken: Zweieinhalb bis drei Liter Wasser am Tag. "Saftschorlen nur zum Essen, nicht als Zwischenmahlzeit, um den Blutzuckerspielgel niedrig zu halten."

Rezept für Shakshouka in der Pfanne

Zutaten: 1 rote Zwiebel, 1 rote Paprika, 30 g Tomatenmark, 5 Tomaten mittelgroß (oder 400 g stückige Tomaten), 4 Eier M, 1 Bund Petersilie, 1 TL Salz, 1 TL Paprikapulver edelsüß, 1 TL Kreuzkümmel, 1 TL Cayennepfeffer, 1/2 TL Koriander gemahlen, 1 EL Olivenöl oder Kokosöl

Zubereitung: 1. Zwiebel schälen und klein schneiden. In einem EL Kokosöl glasig dünsten. 2. Paprika waschen, entkernen und in kleine Stücke schneiden – zu den Zwiebeln geben und fünf bis sechs Minuten mitdünsten. 3. Stückige Tomaten, Tomatenmark und Gewürze weitere zehn Minuten köcheln lassen. 4. Eier in die Soße geben und noch mal zehn Minute köcheln lassen. 5. Petersilie klein hacken und zum Schluss draufstreuen. Selbstverständlich kann man auch ein bis zwei Knoblauchzehen hinzugeben. Einfach mit der Zwiebel andünsten.

Weitere Rezepte findet man unter https://samoja-fitness.de/category/rezepte/.