Abokunden bleiben der Stadthalle treu

Nach Corona gibt es in der Stadthalle Neusäß neue Angebote. So kommen sie an.

Gut angelaufen ist der Verkauf der Abonnements für die neue Veranstaltungssaison 2023/24 in der Stadthalle. Das hat die Leiterin des Kulturbüros, Veronika Wanninger, jetzt im zuständigen Kulturausschuss der Stadt Neusäß erläutert. Wie berichtet, hat das Kulturbüro nach der Corona-Pandemie die Struktur der Abonnements verändert. So gebe es zwar weiterhin ein Theaterabo. Vor Corona seien davon 170 Stück verkauft worden, aktuell seien es 150, so Wanninger. "Fast alle unsere Kunden sind uns treu geblieben", so die Leiterin des Kulturbüros. Kündigungen habe es vor allem aus Altersgründen gegeben, doch auch neue Abos seien verkauft worden.

Auch Abokunden wollen flexibel bleiben

Zudem gibt es neu im Programm das Wahlabo für drei aus insgesamt acht Veranstaltungen pro Saison. Es ersetzt die bisherigen Unterhaltungs- und Musikabos, sowie die Abos aus dem ernsten Theaterprogramm. Das flexible Abo entspreche dem Zeitgeist, so Wanninger. "Einige Kundinnen und Kunden wollen nicht so lange Verpflichtungen eingehen", sagt die Kulturmanagerin. Erst vor wenigen Tagen sei der Verkauf gestartet, eine endgültige Einschätzung, wie das Abo ankomme, könne deshalb noch nicht gegeben werden. Das müsse man sicher zwei oder drei Spielzeiten beobachten, so Wanninger.

