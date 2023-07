Abriss am Neusässer Gymnasium kann weitergehen

Justus-von Liebig-Gymnasium: Asbestfunde hatten Abbruch von Mensa und Turnhalle verzögert

Offenbar fortgesetzt werden können die Abbrucharbeiten am Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasium, das gerade generalsaniert wird. Wegen Asbestfunden waren die Abrissarbeiten teilweise ausgesetzt worden. Nun gab es einen erfolgreichen Probelauf.

Wie das Landratsamt nun auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt hat, war zuletzt eine Wand in der Mensa im Erdgeschoss abgerissen worden. Diese enthielt asbesthaltige Spannhülsen. Während der Arbeiten wurden an mehreren Stellen Proben aus dem luftgetragenen Staub genommen. Ein Behördensprecher: „Inzwischen liegen uns die Laborergebnisse zu diesen Proben vor: Alle Messwerte sind unauffällig und sauber, sodass der Abbruch nun wie geplant in Angriff genommen werden kann.“

Das macht Asbest gefährlich

Der Abriss von Mensa und alter Turnhalle war im Herbst vorläufig gestoppt worden, weil die rund 3500 Tonnen schweren Gemäuer mit Asbest belastet sind. Asbest wird gefährlich, wenn Fasern freigesetzt und eingeatmet werden, etwa bei Renovierungsarbeiten oder einer Sanierung. Asbest ist in bestehenden Gebäuden noch weitverbreitet. Die Mineralfaser ist als krebserregend eingestuft, daher gelten für den Umgang mit diesem Gefahrstoff gesetzliche Vorschriften, um Beschäftigte und Anrainer zu schützen. Für Bauherren bedeutet das einen besonderen Aufwand.

Asbestfunde während Abriss

Im vorliegenden Fall stießen Arbeiter auf 6000 stark asbesthaltige Spannhülsen, die sich im Innern von vor Ort gegossenen Betonteilen befinden. Bis sich die Behörden auf ein Konzept auf den sicheren Abriss geeinigt hatten, vergingen Monate. Zudem sprang das Abrissunternehmen ab, weil es gegen den vorgeschlagenen Weg, den die Ämter absegneten, Bedenken hatte (wir berichteten). Die Abbrucharbeiten sollen rund ein Vierteljahr in Anspruch nehmen. (cf)

Lesen Sie dazu auch