Abschied nach 46 Jahren im Rathaus Neusäß: Josef Hoppe geht in Ruhestand

Plus Am Anfang arbeitete er nur mit Telefon und Schreibmaschine. Jetzt verlässt Josef Hoppe, der Leiter des Neusässer Ordnungsamts, die Stadtverwaltung.

Am Anfang dachte er schon, es würde nichts werden mit seiner Ausbildung bei der Stadt Neusäß. Denn als er im Sommer 1975 total verschwitzt und verdreckt von seinem Ferienjob bei der ehemaligen Augsburger Zentralmolkerei CEMA im Rathaus seine Bewerbung einwarf, wurde er gleich von seinem späteren Chef abgepasst und zu einem improvisierten Vorstellungsgespräch mitgenommen. Damals fühlte er sich selbst völlig unvorbereitet für diesen Moment. Seitdem sind mehr als 46 Jahre vergangen - und erst jetzt verlässt Josef Hoppe, im übertragenen Sinn, das Rathaus der heutigen Stadt wieder.