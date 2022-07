Abschluss an Realschule Neusäß: 24-mal steht die Eins vor dem Komma

Nach zwei Jahren der Corona-Beschränkungen werden die Zeugnisse an der Realschule Neusäß wieder im feierlichen Rahmen übergeben. Die Schüler bekommen viel Lob.

Dieser Abschluss an der Realschule Neusäß kann sich sehen lassen: 136 Schülerinnen und Schüler haben bestanden, und es steht 24-mal die Note 1 vor dem Komma. Nach einem Abschlussgottesdienst in der St.-Ägidius-Kirche fand die feierliche Zeugnisverleihung in der Stadthalle Neusäß mit anschließendem Stehempfang statt.

Nachdem die beiden vergangenen Abschlussjahrgänge der Staatlichen Realschule Neusäß ihre Zeugnisverleihung nur sehr eingeschränkt haben feiern können, war dieses Mal angerichtet. Die Organisatorin, Nina Bugger, hat mit ihrem Team die Stadthalle Neusäß in ein feierliches Ambiente verwandelt, in dem sich die 136 Absolventinnen und Absolventen sowie alle anderen Anwesenden sichtlich wohlfühlten und sich auf einen kurzweiligen Abend freuten. Die klimatisierten Räumlichkeiten taten bei den recht hohen Außentemperaturen ihr Übriges. Für den musikalischen Rahmen sorgten die Bandklassen der Realschule Neusäß unter der Leitung von Jörg Weinmüller, die mit beschwingten Songs für eine gelöste Stimmung sorgten.

Ein Realschulabschluss unter erschwerten Bedingungen

Ehrengast, Landrat Martin Sailer, musste kurzfristig absagen, da er als Kontaktperson kein Ansteckungsrisiko eingehen wollte. So war es nach der Begrüßung der Bürgermeister der Stadt Neusäß Richard Greiner, der den Absolventinnen und Absolventen gratulierte. Dabei verwies er auf die besonderen Umstände, unter denen dieses Realschulzeugnis erworben wurde. Dieser Abschlussjahrgang zeichnet sich dadurch aus, dass er sich unter Pandemiebedingungen nicht nur durchgebissen und Resilienzen erworben, sondern dabei verschiedene Softskills erlernt habe, wie zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung und der Fähigkeit, kurzfristig auf widrige Umstände zu reagieren.

In diesem Zusammenhang ergänzte der Schulleiter Marcus Langguth einen weiteren positiven Aspekt, an den sich die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihres Lebens immer wieder erinnern werden: Sie konnten auf die heiß ersehnte Abschlussfahrt gehen. Und nicht nur das – er hofft und wünscht den Absolventinnen und Absolventen, dass sie auf die Realschulzeit zurückschauen können, in der es nicht nur um Noten, sondern ebenso um das Lernen von Tugenden wie Freundlichkeit, Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme ging. Auch die Elternbreiratsvorsitzende, Michaela Pecher-Langguth, betonte, dass sich Schule heute mehr denn je durch soziales Lernen auszeichne und dass es bei Erziehung – bei der Eltern und Lehrkräfte einen langen Atem bewiesen haben – immer um das Heraus- und nicht um das Hereinbringen gehe.

Schülersprecher Osman Alval lobt die Toleranz an der Schule

Nachdem Schülersprecher Osman Alval vor allem die Toleranz der Realschule Neusäß gelobt hatte, folgte der Höhepunkt des Abends – die Überreichung der Abschlusszeugnisse und die Ehrung der Besten. Insgesamt gab es 24 Absolventen, die in ihrem Zeugnis einen Schnitt mit einer Eins vor dem Komma aufweisen konnten. Die besten von ihnen sind Jasmin Schilling, 10b (1,18), Cristina Cindea, 10f (1,18), Ensar Bunjaku, 10A (1,27), Benedikt Kramer, 10D (1,33), Robin Liebl, 10E (1,50) und Osman Alval, 10C (1,91). Besungen und beklatscht wurde der Erfolg der Mittleren Reife eigens mit dem von Gary Guggomos komponierten Schulsong der Staatlichen Realschule Neusäß, zu dem die erste Bandklasse des Jahrganges 2017/19 den Text geschrieben hat. Zum Schluss der eineinhalbstündigen Veranstaltung wurden im Foyer Sekt und Canapés genossen. (AZ)