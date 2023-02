Äußerung auf dem Pausenhof führt zu Polizeieinsatz im Gymnasium

Ein 18-Jähriger ist nach einem Gespräch mit seinem Lehrer so frustriert, dass er die "Lehrerschaft dezimieren" möchte. Daraufhin rückt die Polizei an.

Einen Tag, nach dem ein 18-Jähriger aus einem Gymnasium in Neusäß (Landkreis Augsburg) von der Polizei abgeführt wurde, da er angeblichen einen Lehrer umbringen wollte, äußert sich nun seine Mutter zu dem Vorfall. Demnach habe der Sohn zuvor im Gespräch mit einem Lehrer wissen wollen, wie er seine Noten verbessen könne. Diese hätten zuletzt vor allem in einem Fach stark nachgelassen. Grund dafür sei die psychische Belastung im familiären Umfeld gewesen. So habe die Mutter erst in der vergangenen Woche ihrer schwer kranken Tochter eine Niere spenden müssen.

Die Schule sei schon lange von den gesundheitlichen Sorgen der Familie informiert gewesen. Statt dem Sohn jedoch Wege aufzuzeigen, wie er seine Noten verbessern könne, hätte man ihm gesagt, dass es auf bayerischen Schulen keine Vorteilsnahme gebe. Daraufhin sei er so frustriert gewesen, dass er auf dem Pausenhof gesagt hätte, man müsse "die Lehrerschaft dezimieren". Laut Mutter hätte er damit lediglich zum Ausdruck bringen wollen, dass nicht alle Referendare auch später Lehrer werden dürfen. Die Mutter kritisiert nun, dass man den Sohn habe auflassen lassen. Die Schulleitung freilich sieht die Sache etwas anders. "Wir haben alles gemacht, was zu tun ist", sagt Direktor Stefan Düll. Mehr dürfe er aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht zu dem Vorfall mitteilen. (thia)