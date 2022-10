Neusäß

Alles rund um die Stadt Neusäß jetzt kompakt in einer App fürs Handy

Alles rund um die Stadt Neusäß ist nun kompakt in einer App fürs Handy verfügbar.

Plus Alle Informationen rund um das Leben in Neusäß, Kontaktdaten und Veranstaltungen finden sich jetzt in der App der Stadt Neusäß fürs Handy.

Die gesamten Infos über die Einrichtungen, Bürgerdienste und Veranstaltungen in der Stadt Neusäß gibt es jetzt nicht nur auf der Homepage der Stadt unter www.neusaess.de, sondern auch in einer App, die die Stadt von der Cosmema GmbH hat entwickeln lassen. Die App "Stadt Neusäß" mit dem rotweißen Stadtwappen als Emblem kann in allen üblichen Stores heruntergeladen werden.

