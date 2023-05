Wie sich acht Dörfer zur Stadt Neusäß zusammenrauften

Vor 50 Jahren begann die Geschichte der heutigen Stadt Neusäß mit einem ersten Zusammenschluss. Dass es nicht nur harmonisch zuging, daran erinnern Zeitzeugen.

50 Jahre Gebietsreform und damit auch die Entstehung der Großgemeinde Neusäß - diese Feier stand jetzt mit einem Jahr Verspätung auf dem Festprogramm in der Stadthalle Neusäß. Bürgermeister Richard Greiner freute sich über die große Zahl an Zeitzeugen, Stadträtinnen und Stadträte sowie ihren Amtsvorgängern, die seiner Einladung zu einer Feier mit Podiumsdiskussion in den ehemaligen Ratssaal des alten Rathauses der Einheitsgemeinde Neusäß gefolgt waren, um sich gemeinsam an die Wurzeln der Stadtgeschichte zu erinnern.

Wie sich die Geschichte im einzelnen vollzog, welche Schritte gegangen, welche Streitfragen diskutiert und geklärt werden mussten, darüber berichtete Historiker und ehemaliger Stadtrat Walter Pötzl in einem kurzen Einführungsvortrag. Acht ehemals eigenständige, Jahrhunderte alte Dörfer waren zu einer Großgemeinde und schließlich zu einer Stadt zusammengeführt worden, um sich der Einverleibung der Stadt Augsburg zu erwehren. Die Zeitzeugen Klaus Hager, Gemeinderat für Neusäß, Josef Löflath, Gemeinderat für Ottmarshausen, Josef Bigelmaier, Gemeinderat für Täfertingen und Walter Pötzl für Neusäß, erinnerten sich an eine ereignisreiche, turbulente Zeit und erläuterten, teils sehr launig, wie die Grundlagen für die Kommune Neusäß geschaffen wurden.

In Bayern sollten leistungsfähige Strukturen entstehen

Die Gebietsreform hatte das Ziel, bestehende Verwaltungsstrukturen in Bayern durch Zusammenschlüsse zu größeren Verwaltungseinheiten zu erneuern und damit leistungsfähigere Gemeinden und Landkreise zu schaffen. So entstand vor 50 Jahren auch der heutige Landkreis Augsburg. Dafür, dass Neusäß heute eine eigenständige Stadt und kein Stadtteil von Augsburg ist, wurde in den Jahren 1972 bis 1978 vehement diskutiert, gestritten und gekämpft.

Sie erinnerten sich daran, wie es war, als acht Dörfer sich auf den Weg machten und zur Stadt Neusäß wurden. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Gemeinde Neusäß entging einer Eingemeindung nach Augsburg letztlich, indem sie sich 1972 mit den Dörfern Hainhofen, Hammel, Schlipsheim und Westheim zusammenschloss. 1978 folgten noch Ottmarshausen, Steppach und Täfertingen. Dies führte im Vorfeld zu heftigen, politischen Auseinandersetzungen und damit zu ganz eigenen Erfahrungen und Erlebnissen, an welche sich die Zeitzeugen noch lebhaft erinnerten. Es ging teilweise hoch her in den acht Dörfern.

Großgemeinde Neusäß – der Anfang einer blühenden Stadt

Aber die Zuhörer erfuhren nicht nur von den Schwierigkeiten, die auftreten, wenn sich acht Dörfer zusammenfinden müssen, sondern erfreuten sich im Rückblick auch an zahlreichen Anekdoten, gewürzt mit viel Humor, die ein Gespür für die damalige Zeit vermittelten. Acht Gemeinden bewahrten ihr Dorf- und Kulturleben mit Schule, Kindergarten und Feuerwehr, wuchsen zusammen und entwickelten sich weiter zur heute blühenden Stadt.

Auch wenn man es anfangs nicht so sehen wollte, so war der Zusammenschluss ein Erfolg, der nicht zuletzt den Bürgermeistern Ernst Schönsteiner und Manfred Nozar und vor allem auch Vereinen wie den Feuerwehren zu verdanken war. Dieser Vormittag bot anschaulich die Gelegenheit zu erfahren oder sich daran zu erinnern, wie Neusäß Neusäß geworden ist. Deutlich geworden ist jedenfalls, dass es spannende Zeiten waren, die abschließend bei einem Imbiss im persönlichen Austausch vertieft wurden.