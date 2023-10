Altbürgermeister Manfred Nozar genießt seinen 80. Geburtstag

Plus Der ehemalige Bürgermeister hat Neusäß entscheidend geprägt. Die vergangenen Jahre waren nicht immer einfach für ihn. Doch das Feiern liebt er weiterhin.

Einen geselligen Abend erlebte Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Manfred Nozar mit seiner Ehefrau im Foyer der Neusässer Stadthalle, in das er anlässlich seines 80. Geburtstags vom Neusässer Stadtrat eingeladen worden war. Den runden Geburtstag hatte er bereits vor einigen Wochen, doch nur war es Zeit, gemeinsam mit weiteren Alt-Bürgermeistern und Alt-Stadträtinnen und -räten, die ihn als langjährige Weggefährten politisch begleitet haben, ein paar vergnügliche Stunden zu verbringen.

Und die genoss das Ehepaar Nozar sichtlich bei stimmigen Gitarren- und Kontrabassklängen des Duos Tom & Flo neben kulinarischen Höhepunkten. Für alle schön war das Wiedersehen und der Austausch mit vielen Altbekannten, die gekommen waren, um nachträglich zum runden Geburtstag zu gratulieren. Bürgermeister Richard Greiner hielt die Festrede, in der er auch auf die großen Verdienste des Ehrenbürgers der Stadt Neusäß einging.