Neusäß

vor 31 Min.

Neusässerin muss für verglasten Balkon Geld an die Stadt zahlen

Plus Gertrud Böpple wohnt in unmittelbarer Nähe der Bahnstrecke Ulm–Augsburg. Dort ist es laut. Deshalb hat sie ihren Balkon verglasen lassen. Und muss dafür nun an die Stadt zahlen.

Von Jana Tallevi

Ihre Wohnung findet Gertrud Böpple, 78, gut. Mitten in Neusäß liegt sie, ihre Tochter wohnt gleich nebenan. Wenn da nicht die Belastung durch die vorbeifahrenden Züge auf der Strecke Augsburg– Ulm wäre. Gefühlt habe die in den vergangenen Jahren stark zugenommen, sagt Gertrud Böpple. Doch sie hatte eine Idee für eine Verbesserung: Die Verglasung des Balkons zur Bahnstrecke hin sollte gegen den Lärm helfen. Das funktioniert auch, sagt die Rentnerin. Doch eines geht ihr nicht in den Kopf. Dass es für die Maßnahme keine finanzielle Unterstützung gibt, ist das eine. Aber nun soll sie auch noch einen Beitrag an die Stadt Neusäß zahlen. Denn am Ende hätte sich nun ihre Wohnsituation verbessert.

Es ist eine Situation, die viele Bürgerinnen und Bürger in Neusäß kennen, ob an der Hauptstraße, der Oskar-von-Miller-Straße oder der Tulpenstraße. Die Bahnlinie ist praktisch in greifbarer Nähe. Auf der viel befahrenen Strecke kann der Lärm der Züge schnell zur Belastung werden. So ist das auch beim Ehepaar Böpple. Seit zwei Jahren leben die beiden in dem Mehrfamilienhaus in unmittelbarer Bahnnähe. Inzwischen ist Gertrud Böpples Mann schwer erkrankt, sie pflegt ihn zu Hause. Vielleicht hängt es auch mit dieser Belastungssituation zusammen, dass Gertrud Böpple der Geräusche der Bahn immer lauter vorkamen.

