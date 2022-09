Neusäß

06:30 Uhr

Arbeit in der Sozialstation in Neusäß: "Es ist so schön, wenn die Patienten lächeln"

Barbara Grau (links) und Nadja Rosyk von der Ökumenischen Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch. Die Arbeit mit Menschen sei es, was ihren Beruf so besonders macht, meinen die beiden.

Plus Für Barbara Grau und Nadja Rosyk von der Ökumenischen Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch ist die Arbeit in der Pflege mehr als ein Beruf. In der Branche fehlt es an Personal.

Von Diana Zapf-Deniz

Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt kontinuierlich. Auch im Augsburger Land. Seit Jahren wird unsere Gesellschaft im Durchschnitt immer älter. Zwei, die sich von Herzen für eine berufliche Laufbahn im Gesundheitswesen entschieden haben, sind Barbara Grau und Nadja Rosyk von der Ökumenischen Sozialstation Neusäß-Diedorf-Dietkirch. Grau ist gelernte Krankenschwester und seit 23 Jahren als Pflegedienstleitung in der Sozialstation in Neusäß tätig. Schon als Kind wollte sie Krankenschwester werden.

