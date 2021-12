Arbeiten der Bahn: Landrat-Doktor-Frey-Straße in Neusäß bis Freitag gesperrt

Von der Kreuzung Alpenstraße bis zur Kreuzung Fuggerstraße kommt es in Neusäß bis einschließlich Freitag zur Sperrung. Der Grund sind Kanalarbeiten.

Kommendes Jahr soll der Umbau des Neusässer Bahnhofs starten. Seit Montag ist deshalb die Landrat-Doktor-Frey-Straße in Neusäß gesperrt, von der Kreuzung Alpenstraße bis zur Kreuzung Fuggerstraße. Gesperrt ist also auch die Bahnunterführung. Denn die Bahn führt in dieser Zeit Kanalanschlussarbeiten durch. Eine Vorbereitung für den anstehenden Umbau des Bahnhofs. Die Umleitung über die Hauptstraße ist ausgeschildert.

2022 wird der Neusässer Bahnhof umgebaut

Der Bahnhofsumbau soll 2022 in mehreren Abschnitten stattfinden und vier Monate dauern. Die Bahnsteige werden durch Platten von 30 auf 38 Zentimeter angehoben, das taktile Leitsystem für Sehbehinderte und die Beleuchtung erneuert. Anwohnerinnen und Anwohner sollen noch informiert werden, welche der teilweise lauten Arbeiten nachts und welche tagsüber stattfinden. (mjk)