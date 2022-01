Arbeiter wird in Neusäß eine Fingerkuppe abgetrennt

Ein 26-Jähriger arbeitet an einer Druckmaschine. Plötzlich stockt der Papiereinzug, und der Mann greift mit der linken Hand in die Walzen.

An einer Druckmaschine hat sich ein 26-jähriger Arbeiter am Donnerstag in Neusäß schwer verletzt. Der Mann arbeitet in einem Betrieb an der Oskar-von-Miller-Straße.

Da die Druckmaschine offenbar das Papier nicht ordnungsgemäß einzog, wollte der Arbeiter gegen 12.30 Uhr etwas nachhelfen. Dazu schob er mit der linken Hand das Papier nach und bediente gleichzeitig mit der rechten Hand die Walzen. Dabei klemmte er sich die linke Hand ein. Durch den Druck der Walzen wurde eine Fingerkuppe abgetrennt. Der Mann musste in die Uniklinik Augsburg eingeliefert werden. (thia)