Neusäß

10:18 Uhr

"Architektouren" führen zur Kita Emmaus in Neusäß

Architektouren Die Kita Emmaus in der Oskar-von-Miller-Straße 1d in Neusäß-Westheim ist im Rahmen der Architektouren am Sonntag geöffnet. Geplant wurde die Kita von Kern Architekten/Mindelheim.

Artikel anhören Shape

Am Sonntag sind besondere Gebäude und Anlagen geöffnet. In Neusäß geht es um eine Anlage in Holzbauweise.

Das 2020 in Betrieb genommene Gebäude der evangelischen Kindertagesstätte Emmaus kann im Rahmen der diesjährigen "Architektouren" der Bayerischen Architektenkammer besichtigt werden. Bei den Architektouren werden bayernweit ausgewählte Neu- und Umbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Parks- und Grünanlagen und vieles mehr gezeigt. Die Architektouren registrieren Jahr für Jahr weit über 20.000 Besucherinnen und Besucher und sorgen für ein breites Medienecho. Die Kindertagesstätte Emmaus steht interessierten Besucherinnen und Besuchern am Sonntag, 25. Juni, von 13 bis 17 Uhr, in der Oskar-von-Miller-Straße 1d zur Besichtigung offen. Geplant und gebaut wurde das Gebäude von Kern Architekten aus Mindelheim, Bauherr war die Stadt Neusäß. Die Baukosten betrugen rund 4,3 Millionen Euro. Die Kita ist einem Dorf nachempfunden Die Architektur des Holzgebäudes wurde einem Dorf nachempfunden: entstanden sind sieben "Häuser" rund um einen "Dorfplatz" mit altem Baumbestand. Kinder, Eltern und Erzieher sollen hier zusammenkommen und zusammen spielen, lernen und wachsen. Im Rahmen der Architektouren können am Sonntag unter anderem der Zeltplatz Rücklenmühle im Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach besichtigt werden, der inklusive Zeltplatz in Oberschönenfeld und die Kulturtenne in Thierhaupten. (AZ)

Themen folgen