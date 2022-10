Atomkraftfreunde Neusäß erhalten keinen Zuschuss der Stadt

Ein neuer Verein will objektiv über die Nutzung der Atomkraft für Energie informieren. Aber braucht er dazu die Unterstützung der Stadt?

Seit Kurzem gibt es in Neusäß einen neuen Verein: Die Atomkraftfreunde Neusäß. Sie wollten, so heißt es in der Vereinssatzung, objektiv über das Thema Atomenergie zur Energieerzeugung informieren. Aber ist der Verein nun auch ein Fall für die kommunale Vereinsförderung? Wer sich besonders für Neusäß engagiert oder im Jugendbereich, bekommt von der Stadt solch eine Unterstützung. Weil Kämmerer Ulrich Zillner den Verein aber in keiner dieser Kategorie sah, hat er jetzt den zuständigen Ausschuss für Kultur, Bildung, Soziales und Sport um seine Meinung gefragt.

Die AfD in Neusäß findet die Idee gut – der Rest nicht

Für Stadtrat Philipp Walter ( AfD) ist der Fall klar: endlich mal ein Verein, der sachlich über das Thema informieren will. Das sei auf jeden Fall eine Unterstützung wert, fand er. Anders sahen das die anderen Mitglieder im Ausschuss. "Bei einem Verein, der schon im Namen sagt, dass es sich um Atomfreunde handelt, erwarte ich keine sachliche Information", so Grünen-Stadträtin Silvia Daßler. Auch Markus Bühne von der CSU-Fraktion sah keinen Bedarf für eine Förderung. Der Ausschuss lehnte diese ab. (jah)

