Aus Solarkraftdeutschland wird die Firma Deutsche Solarkraft - was steckt dahinter?

Der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen schreitet voran. Der Bundesverband Solarwirtschaft erwartet in den nächsten Jahren einen anhaltenden Boom der Sonnenenergie in Deutschland. Allein die Zahl der Balkonkraftwerke steigt rasant. Und mit der gewaltigen Nachfrage auch die Zahl unseriöser Solarfirmen. Gab es im Augsburger Land auch so eine? So hat die Firma Solarkraftdeutschland GmbH im Sommer Insolvenz angemeldet. Inzwischen hat Insolvenzverwalter Dean Didovic zusammen mit der Belegschaft noch einige der 60 offenen Aufträge erledigen können. Aber nicht alle. Der Geschäftsbetrieb ist inzwischen eingestellt.

