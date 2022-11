Neusäß/Augsburg

25.11.2022

Baustelle Medizin-Campus: Studierende werden Neusäß verändern

In das erste Lehrgebäude an der Medizinischen Fakultät neben der Uniklinik werden frühestens Ende 2024 die Studierenden einziehen können.

Plus In zehn Jahren werden 1500 junge Menschen am neuen Campus der Uniklinik studieren. Sie brauchen unter anderem eine Wohnung. So kommt die Medizinische Fakultät voran.

Derzeit sind es erst rund 170 junge Menschen, die in Augsburg relativ unbemerkt Medizin studieren. Denn da der Medizin-Campus an der Uniklinik noch Baustelle ist, sind die Studierenden auf mehrere Standorte in der Region verteilt, die biomedizinische Grundlagenforschung findet sogar in Garching statt. Aber auch in Neusäß hat die Fakultät seit wenigen Tagen eine "Außenstelle" - in der Gutenbergstraße 7.

