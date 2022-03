Neusäß

07:00 Uhr

Die Goldschmiede Haschek in Neusäß schließt nach 40 Jahren

Die Gold- und Silberschmiede Haschek von Josefa und Dieter Haschek schließt in Neusäß Ende Juni.

Plus Seit Jahrzehnten ist die Goldschmiede Haschek in Neusäß eine Institution. Doch das Ehepaar Haschek schließt Ende Juni das Geschäft. Wie es weitergehen soll.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Sein Handwerk hat Goldschmiedemeister Dieter Haschek von der Pike auf gelernt. Bereits beim Informationsbesuch nach der Hauptschule in der Goldschmiede Bartel & Sohn in Ottmarshausen zusammen mit seinen Eltern, konnte er sich sofort vorstellen diesen Beruf zu ergreifen. 40 Jahre lang hat er und seine Frau in Neusäß eine Goldschmiede betrieben. Doch bald ist Schluss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen