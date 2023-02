Neusäß

06:30 Uhr

Ausbau der Fernwärme in Neusäß: In der Stadt werden Straßen gesperrt

Plus In Neusäß wird die Fernwärmeversorgung ausgebaut, teilweise werden auch Wasserleitungen getauscht. Betroffen sind unter anderem die Haupt- und Remboldstraße.

Von Jana Tallevi

Große Veränderungen bringen in diesem Fall zunächst einmal größere Einschränkungen mit sich: In der Stadt Neusäß wird in diesem Jahr das Fernwärmenetz der Stadtwerke Augsburg (swa) stark ausgebaut. Ganze Straßenzüge in Alt-Neusäß erhalten die Möglichkeit, an das Netz angeschlossen zu werden. Gleichzeitig werden teilweise auch die Wasserleitungen erneuert. Für den Stadtteil und die Anwohnerinnen und Anwohner bedeutet das jedoch monatelange Einschränkungen beim Verkehr. So sieht der Zeitplan bis heute aus.

