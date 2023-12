Ausklang des Weihnachtsmarkts in Neusäß: Musiker stimmen auf Heiligabend ein

Bis Weihnachten hat der Neusässer Weihnachtsmarkt noch geöffnet. Zum Abschluss gibt es am Samstag noch einmal viel Musikgenuss. Märchenweihnacht steht noch länger.

Der Neusässer Weihnachtsmarkt bietet den Besuchern bis kurz vor Heiligabend die Möglichkeit, sich noch mit Genuss auf Weihnachten einstimmen zu lassen. Einen großen Beitrag dazu leisten die Musikerinnen und Musiker, die am Samstag noch ihre Auftritte haben. Am Freitag und Samstag, 22. und 23. Dezember, hat der Weihnachtsmarkt jeweils von 16 bis 21 Uhr geöffnet, dann ist Schluss, an Heiligabend ist geschlossen. Die Märchenfenster sind allerdings noch bis 7. Januar täglich von 11 bis 21 Uhr zu sehen.

Weihnachtsmarkts in Neusäß: Jugendblasorchester spielt um 16 Uhr

Am letzten Wochenende vor Weihnachten kann das Angebot auf dem Neusässer Weihnachtsmarkt noch in vollen Zügen genossen werden und die Besucherinnen und Besucher können sich auf das Weihnachtsfest einstimmen lassen. Neben den vielfältigen Leckereien sind dafür auch die musikalischen Darbietungen auf dem Markt bestens geeignet. Zum Endspurt spielt am Samstag, 23. Dezember, ab 16 Uhr das Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Neusäß unter der Leitung von Leonardo Dianori. Und ab 17 Uhr tritt dann ein Ensemble der Stadtkapelle Neusäß auf dem Weihnachtsmarkt auf.

Außerdem ist weiterhin für Kinder viel geboten wie die Lebende Krippe mit dem süßen, neugeborenen Lämmchen, das Nikolauspostamt, das Kinderkarussell an der Engelsschänke oder die Kindereisenbahn am Spielplatz. Alle Informationen gibt es im Internet unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht.

