Ausschuss lässt Pläne für Bebauungsplan in Westheim fallen

Plus Seit Jahren ringen Verwaltung und Stadträte um die Möglichkeit zur Nachverdichtung an zentraler Stelle im Neusässer Villenviertel. Nun soll es jedoch anders kommen.

Es ist eine Kehrtwende, wie sie in dieser Form nicht vom Neusässer Planungs- und Umweltausschuss zu erwarten war. Nachdem jahrelang um einen Bebauungsplan gerungen wurde, der eine Nachverdichtung im Viertel Dr.-Rost-Straße, Kobel- und Hindenburgstraße möglich machen sollte, wird die Planung nun zu den Akten gelegt. Das hat der Ausschuss auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hintergrund ist, dass das in sich komplizierte Straßenviereck mit einem gemeinsamen Plan kaum in den Griff zu bekommen ist, so Jürgen Kaiser aus dem Bauamt auf der Sitzung.

