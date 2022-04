Neusäß

06:00 Uhr

Ausschuss plant neues Wohngebiet neben der Bahnlinie in Westheim

Anschließend an den Westheimer Friedhof plant die Stadt Neusäß ein neues Wohngebiet. Eine große Herausforderung wird dabei der Schallschutz.

Plus Wohnraum für Familien ist gefragt - auch nahe der Bahnlinie. Die Stadt Neusäß plant nun ein neues Wohngebiet in Westheim. Dabei gibt es Herausforderungen.

Von Jana Tallevi

Eines ist jetzt schon sicher: Kommt das neue Wohngebiet zwischen der Straße "Am Kobelgraben" und der Frühlingstraße in Westheim, dann müssen für alle dort geplanten Einfamilienhäuser spezielle Schallschutzmaßnahmen getroffen werden. Das könnte etwa so aussehen, dass die Wohn-, Kinder- und Schlafräume allesamt von der nahen Bahnlinie abgewandt geplant werden müssten. Auf dieses "spannende Thema", wie es Architekt Norbert Kampfinger vom Büro 3+-Architekten nannte, hat das Büro nun mit drei Vorschlägen reagiert. Sie wurden jetzt im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt vorgestellt.

