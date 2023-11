Neusäß

Ausschuss will keine Asylunterkunft im Neusäßer Gewerbegebiet

Neusäß In diesem Gebäude in der Daimlerstraße in Neusäß möchte der Besitzer eine Unterkunft für mehr als 50 Geflüchtete einrichten. Den Mietern wurde gekündigt. Doch der Bauausschuss ist weiter gegen die Nutzungsänderung.

Plus Zum zweiten Mal befasst sich der Bauausschuss mit dem Thema einer Flüchtlingsunterkunft. Offene Fragen sind beantwortet. Doch die Skepsis der Mehrheit der Stadträte bleibt.

Von Jana Tallevi

Gegen eine Unterkunft für Geflüchtete in der Nähe von Kaufland und Alnatura hat sich jetzt erneut der Bauausschuss der Stadt Neusäß ausgesprochen. Als Gründe machten Stadträte verschiedener Fraktionen „ethische Bedenken“ und auch „unsoziales Verhalten“ der Eigentümer geltend. Dabei ging es aber nur am Rande um den generellen Zuzug von Geflüchteten und hauptsächlich um den Umstand, dass die Eigentümer dafür alteingesessene Gewerbebetrieben gekündigt haben. Dennoch wird der Protest aus dem Bauausschuss das Vorhaben rechtlich wohl nicht verhindern.

Darum geht es: In der Daimlerstraße in Neusäß, in der Nähe des städtischen Bauhofs, soll eine nur noch wenig genutzte Gewerbeimmobilie nach einem Umbau als Unterkunft für Geflüchtete genutzt werden. Mehr als 50 Menschen sollen dort unterkommen, je nach Bedarf der Ausländerbehörde im Landratsamt sowohl Einzelpersonen als auch Familien. Die Personen sollen dort für die Dauer ihres Asylverfahrens unterkommen, möglich wäre jedoch auch eine längere Wohnzeit, wenn sie nach einer Aufenthaltserlaubnis oder Duldung auf dem freien Markt keinen geeigneten Wohnraum finden. Der Mietvertrag läuft über zehn Jahre. Diese Fragen sind inzwischen beantwortet, sie waren bei der ersten Diskussion des Themas im Oktober aufgekommen.

