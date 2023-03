Ausstellung in Neusäß: Kunst, verdichtet und in Serie erstellt

Die Werke des Augsburger Künstlers Christian Amerigo Odato haben eine durchgehende Bildidee. Eine ungewöhnliche Schau im Neusässer Rathausfoyer.

Derzeit sind im Rathaus Neusäß außergewöhnliche Werke des Augsburger Künstlers Christian Amerigo Odato zu sehen. Unter dem Titel "Verdichtung und Seriation" zeigt dieser eine Auswahl von früheren und aktuellen Arbeiten, wobei der Schwerpunkt vor allem auf seinen neueren Arbeiten liegt. Sie alle beruhen auf dem Prinzip der Verbindung vieler kleiner variierter Motive zu einer nahezu ornamental wirkenden Gesamtansicht.

Laut der Vernissagerednerin Renate Miller-Gruber sind für den Betrachter auf den ersten Blick die früheren Werke aber kaum von den späteren zu unterscheiden, denn Odato präsentiert letztlich eine durchgehende Bildidee. So bedient er sich für den Begriff "Verdichtung" einer Reihe gleichartiger Dinge, die durch das Wiederholen der Formen ein Gleichmaß erhalten. Der zweite Begriff "Seriation" beschreibt die serielle Anordnung gleichartiger, sich aber dennoch unterscheidender Bildelemente, zu einem Gesamtwerk. Ähnlich machten das vor Jahrzehnten Pop-Art-Künstler.

Ein Thema der Kunst: Wie wohnen Menschen heute?

Eine der frühesten Arbeiten Odatos ist die in der Vitrine ausgelegte Serie mit dem Titel "Toskana" aus dem Jahr 1997. Dort führt der Blick über eine für die Toskana typische Stadtsilhouette zu einer sanft gegliederten Hügellandschaft, wobei sich perspektivisch Räumlichkeiten und Tiefen ergeben. Im gleichen Jahr entstand Odatos erstes "Wohngebiet". Gleichförmig anmutende Häuser einer Vorortsiedlung im Wechsel mit Grünflächen füllen die Bildfläche. "Am Thema 'Wohnen heute' durchspielt der Künstler im Weiteren konsequent formale und farbliche Varianten und schafft Bilder von großen ästhetischen Reiz", so Miller-Gruber.

Geklebte Demonstranten: Christian Amerigo Odato hat in seinen Arbeiten auch aktuelle Themen verarbeitet. Foto: Marcus Merk

Odato verwendet schnell trocknende Acrylfarben, malt auf grundierte Leinwände und immer wieder auf Tapeten, die anschließend auf Leim geklebt werden. Hauswände werden zuerst gemalt, es folgen Dächer, schließlich Fenster, bevor weitere Details und letzte Akzente gesetzt werden. Inspiration für seine Werke ist für ihn oftmals die Fotografie. Das große Figurenbild "Gleichgesinnte" geht etwa auf eine Abbildung zurück, die anlässlich einer Klimademonstration veröffentlicht wurde. Eng gedrängt stellt Odato hier Gestalten nebeneinander, auf den ersten Blick eine Versammlung völlig gleichförmiger Personen, bei genauerer Betrachtung aber bestehend aus lauter Individuen.

Auch seine Massenbilder zeigen Individuen

Eine weitere Art der Ansammlung von Menschen stellt Christian Odato in seinem jüngsten Werk "Strand" dar. Hier zeigt er das Massenphänomen in einer dynamischen und farblich helleren Version. Ein lebendiges, durchstrukturiertes Gesamtbild, das ein wenig an den Charakter von Wimmelbildern erinnert. Insgesamt nimmt sich Odato für seine Arbeiten keine leichten Themen vor, stellt Kriegsspielzeug massenhaft einander gegenüber oder drängt Demonstranten zusammen, immer aber versteht er es, sie mit einer gewissen ironischen Note zu verbinden. So sieht ein Schlachtfeld aus wie ein Fußabstreifer oder wie ein harmloses Rasenstück.

Zu sehen ist die Ausstellung noch bis 20. April 2023, Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12 Uhr. Am Mittwoch, 22. März 2023, findet von 17.00 bis 18 Uhr eine Führung mit dem Künstler statt.