Ausstellung zeigt Fotografien und Holzschnitte, die eine Geschichte erzählen

Plus Jeanett Scheidle zeigt ihre Werke in der Galerie im Neusässer Rathaus. Ihre Inspiration holt sie sich aus ihrem eigenen Archiv von Fotografien.

Die erste Herbstausstellung im Rathaus Neusäß bestreitet die Künstlerin Jeanette Scheidle unter dem Titel „Sichtweisen – Schichtweise“. Dabei lädt sie, die sich seit jeher auf vielfältige Art und Weise mit unterschiedlichen Drucktechniken auseinandersetzt, zu einer besonderen Entdeckungsreise ein. Der Titel „Sichtweisen – Schichtweise“ verweist auf die Entstehung eines vielschichtigen Dialogs und die unterschiedlichen Sichtweisen im Bild. Diese kommen schichtweise zum Ausdruck und belegen ihre künstlerische Perfektion in der Drucktechnik des Farbholzschnitts, gab Vernissagerednerin Dr. Sylvia Jäkel den Gästen mit auf den Rundgang.

Die Arbeiten auf der Galerie und im Gang sind teils reine Holzschnitte, teils sogenannten verlorene Holzschnitte sowie Gegenüberstellungen von Holzschnitt und Fotografie. Beim Holzschnitt handelt es sich um eine sogenannte Hochdrucktechnik. Das Motiv wird spiegelbildlich auf eine Holzplatte gezeichnet und die Partien, die nach der Bearbeitung aus der Platte herausragen, werden auf Papier gedruckt. Dabei können mehrere Platten übereinander gedruckt werden oder wie beim verlorenen Holzschnitt die Platte vor dem nächsten Druck neu bearbeitet werden.