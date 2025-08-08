Auszeichnung für Igelretterin Hannelore Pentenrieder

1992 entdeckte Hannelore Pentenrieder zwei verletzte Igel in ihrem Garten. Sie fand damals schnell heraus: In der Region gibt es kaum Anlaufstellen für hilfsbedürftige Wildtiere dieser Art. Das gab bei ihr den Anstoß, sich selbst zu engagieren. Jetzt, über drei Jahrzehnte später, ist sie dafür mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet worden. Landrat Martin Sailer überreichte es ihr in einer kleinen Feierstunde.

Private Igelstation im Keller

Die Neusässerin betreibt mit großem persönlichen Einsatz eine private Igelstation im Keller ihres Wohnhauses. Dort versorgt sie jährlich mehrere hundert Igel, päppelt sie auf und wildert sie anschließend aus. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Ehemann Karl-Heinz. „Frau Pentenrieder ist eine beeindruckende Persönlichkeit, die sich mit großem Sachverstand und immensem Zeitaufwand für den Schutz unserer heimischen Wildtiere einsetzt“, würdigte Landrat Martin Sailer die Verdienste der Geehrten. „Sie leisten Tag für Tag einen wichtigen Beitrag für den Erhalt einer bedrohten Tierart – dieses Engagement verdient größten Respekt.“

Praktische Tipps zu Ernährung und Erster Hilfe

1993 gründete Hannelore Pentenrieder den gemeinnützigen Verein „Igelhilfe Schwaben e. V.“, über den auch heute noch die Station in Neusäß finanziell unterstützt wird. Um sich medizinisches Wissen anzueignen, arbeitete sie über viele Jahre eng mit einer Tierärztin zusammen, lernte unter anderem das Verabreichen von Injektionen und die Wundversorgung. In Hochzeiten betreute sie mehr als 400 Tiere pro Jahr – eine enorme Leistung, für die sie letztlich sogar ihre berufliche Tätigkeit aufgab. Auf der Internetseite des Vereins informiert sie nicht nur über ihre Arbeit, sondern bietet auch praktische Tipps zur artgerechten Ernährung, zur Ersten Hilfe bei verletzten Igeln oder zum Bau eines geeigneten Futterhauses an. „Ihr Engagement ist ein Vorbild für viele Andere – und das weit über die Landkreisgrenzen hinaus“, so Landrat Sailer. Weitere Informationen zur regionalen Igelhilfe sowie Möglichkeiten zur Unterstützung finden Interessierte unter www.igelhilfe-schwaben.de im Internet. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!