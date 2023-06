Auto überschlägt sich auf A8 bei Neusäß: Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert

Auf der Autobahn A8 kommt es am Mittwochmittag zu einem schweren Unfall. Ein Verletzter wird ins Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehr staut sich kilometerlang.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmittag auf der A8 bei Neusäß ereignet. Nach ersten Erkenntnissen ist ein Mann mittleren Alters verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Augsburg gebracht. Der Verkehr staut sich infolge des Unfalls am Mittwochnachmittag kilometerlang in Fahrtrichtung München.

Autofahrer nach schwerem Unfall auf A8 verletzt

Wie die Autobahnpolizei Gersthofen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Skoda etwa 500 Meter vor der Ausfahrt Neusäß in Richtung München auf den rechten Fahrstreifen. Dann krachte das Auto aus bislang unbekannter Ursache auf das Heck eines vorausfahrenden Lastwagens. Der Skoda überschlug sich daraufhin, berichtet die Polizei. Infolgedessen flogen offenbar etliche Fahrzeugteile durch die Luft. Ein Beamter der Autobahnpolizei berichtet, dass der Motorblock des Skoda komplett aus dem Fahrzeug gerissen wurde. Durch die herumfliegenden Teile wurden zwei weitere Autos beschädigt. Verletzt wurde außer dem Fahrer des Skoda nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie schwer der Autofahrer verletzt wurde, ist noch unklar. Kurz nach dem Unfall war der Mann ansprechbar.

Sachschaden von mehr als 100.000 Euro nach Unfall auf A8

Die Strecke zwischen Adelsried und Neusäß in Fahrtrichtung München war für etwa eine Stunde voll gesperrt. Später wurde ein Fahrstreifen freigegeben. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzen die Beamten auf insgesamt 60.000 Euro. Hinzu kommen Schäden an der Fahrbahn, die vom Autobahnbetreiber auf etwa 50.000 Euro geschätzt werden. (kinp)