Autofahrer fährt auf der B300 gegen ein Pannenfahrzeug

Zu einem Unfall nach einer Panne kommt es am Donnerstagabend auf der B300 zwischen Steppach und Vogelsang. Der Schaden ist groß.

Nach einer Panne auf der B300 kam es am Donnerstag zu einem Auffahrunfall. Wie die Polizei berichtet, stellte ein Autofahrer seinen Wagen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr am rechten Fahrbahnrand ab, weil er eine Panne hatte. Laut Polizei stellt er auch ein Warndreieck auf. Das übersah ein 74-Jähriger allerdings. Er fuhr mit seinem Wagen auf das Pannenfahrzeug auf, wodurch beide Fahrzeuge abseits der Fahrbahn im Graben landeten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro. (kinp)