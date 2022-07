Autofahrer geben zu viel Gas in den Tempo-30-Zonen in Neusäß

Plus Die Stadt Neusäß hat seit Frühjahr 2021 ein Unternehmen mit der Verkehrsüberwachung beauftragt. Jetzt gibt es eine erste Bilanz, die eine Stadträtin "ernüchternd" nennt.

Zu schnelles Fahren ist die Unfallursache Nummer Eins. Das machte Petra Haupeltshofer vom Gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte (gKU) gleich zu Beginn ihres Berichtes im Neusässer Stadtrat deutlich. Das gKU hat seit April 2021 die Verkehrsüberwachung im Stadtgebiet Neusäß übernommen. Erste Bilanz: Die Neusässerinnen und Neusässer drücken vor allem in den 30er-Zonen zu sehr aufs Gast, in den meisten Fällen sind sie 21 bis 25 km/h zu schnell.