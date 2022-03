Autofahrer hinterlässt unschöne Spuren in Neusäß

Ein Autofahrer dreht auf einem Rasen in Neusäß Kreise - und hinterlässt unschöne Spuren. Nun ermittelt die Polizei.

Nachdem ein Autofahrer ein Stück Rasen in Neusäß verunstaltet hat, ermittelt die Polizei. Wie die Beamten mitteilen, beobachtete ein Zeuge am Montagvormittag, wie ein Autofahrer auf dem Sportplatz an der Wormser Straße Kreise zog. Dadurch soll der Rasen deutlich beschädigt worden sein. Der Zeuge rief die Polizei und gab das Kennzeichen des Autos durch. Die Schadenshöhe werde derzeit durch die Stadt Neusäß geprüft, teilt die Polizei mit. (kinp)