Neusäß

vor 24 Min.

Autofahrer rast in Bushaltestelle: Frau wird schwer verletzt

In Neusäß rast ein Autofahrer in eine Bushaltestelle und verletzt dabei eine Frau und drei Jugendliche.

Artikel anhören Shape

In Neusäß will ein 25-jähriger Autofahrer einen Auffahrunfall vermeiden und rast dabei in eine Bushaltestelle. Eine Frau und drei Jugendliche werden verletzt.

In Neusäß hat es am Dienstagmittag an der Hauptstraße einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten gegeben. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Busfahrer gegen 12.20 Uhr kurz nach der Einmündung Daimlerstraße von der Haltestelle auf die Straße fahren. Ein von hinten kommender Autofahrer bremste ab, um den Bus einfahren zu lassen. Ein dahinter fahrender 25-jähriger Autofahrer bemerkte das zu spät. Um nicht aufzufahren, riss er sein Auto nach rechts. Er schoss ungebremst über die Busbucht und über den Gehweg. Bevor er gegen die Betonwand des Bushäuschens prallte, streifte er drei Jugendliche und eine 33-jährige Frau, die an der Bushaltestelle standen. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Unfall in Neusäß: Frau wird mit schweren Beinverletzungen ins Klinikum gebracht Die Frau wurde nach Angaben der Polizei mit schweren Beinverletzungen ins Universitätsklinikum gebracht. Die Jugendlichen, zwischen 14 und 15 Jahre alt, kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Auch der 25-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt ins Universitätsklinikum gebracht. Die Rettungskräfte waren mit fünf Rettungswagen, einem Notarzt und einem Einsatzleiter vor Ort. Die Polizei Gersthofen und die freiwillige Feuerwehr Neusäß kümmerten sich um den Verkehr und die Aufnahme des Unfalls. Nach Angaben der Polizei liegt der Gesamtschaden bei rund 9000 Euro. Das Auto des 25-Jährigen musste abgeschleppt werden. (jly) Lesen Sie dazu auch Nordendorf/Stadtbergen Einbrecher in zwei Ortschaften unterwegs

Meitingen Alkoholisierte Autofahrerin stößt bei Meitingen gegen Leitplanke

Diedorf 6000 Euro Schaden nach Unfall auf einem Parkplatz in Diedorf

Themen folgen