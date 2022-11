Autofahrer stößt gegen einen geparkten Toyota

In der Richard-Wagner-Straße in Neusäß wird ein grauer Toyota angefahren. Der Unfallverursacher sucht daraufhin das Weite.

Ein Unfallfahrer hat am Sonntag in Neusäß das Weite gesucht. Der Unbekannte war gegen die linke Front eines grauen Toyotas gestoßen.

Passiert ist der Unfall laut Polizei zwischen 17 und 19.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in dem Zeitraum den Unfall beobachtet haben. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0821/323-1810 bei der Polizei Gersthofen melden. (thia)