Autofahrer übersieht in Neusäß eine 81-jährige Radlerin

Ein 45-Jähriger ist auf der Bürgermeister-Kaifer-Straße in nördlicher Richtung unterwegs, als eine 81-jährige Radlerin vom Gehweg auf die Straße fährt. Es kommt zum Zusammenstoß.

Einen weiteren Unfall zwischen einem Autofahrer und einer Radlerin hat es am Samstag in Neusäß gegeben. Ein 45-Jähriger war gegen 15.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Bürgermeister-Kaifer-Straße in nördlicher Richtung unterwegs, als im Bereich der Kirche eine 81-jährige Radlerin vom Gehweg auf die Straße fuhr.

Der Autofahrer konnte laut Polizei die Radfahrerin nicht sehen, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Die 81-Jährige stürzte zu Boden und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. Sie musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2000 Euro. (thia)