Neusäß

vor 37 Min.

Autofahrer übersieht in Neusäß einen 19-jährigen Kradfahrer

Einen Kradfahrer hat ein 58-jähriger Autofahrer am Samstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neusäß und Ottmarshausen übersehen.

Ein 58-Jähriger will in Neusäß links abbiegen und übersieht einen entgegenkommenden Kradfahrer. Dieser kann nicht mehr ausweichen und kracht in die Beifahrerseite des Autos.

Einen Kradfahrer hat ein 58-jähriger Autofahrer am Samstag auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Neusäß und Ottmarshausen übersehen. Der Mann wollte gegen 20 Uhr nach links abbiegen. Bei dem Unfall in Neusäß wurde ein Kradfahrer verletzt Der entgegenkommende 19-jährige Kradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die rechte Beifahrerseite des Autos. Bei dem Sturz erlitt der junge Mann einen Beinbruch und musste in die Uniklinik eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beträgt rund 8500 Euro. (thia)

