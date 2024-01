Autofahrerin kommt bei Neusäß wegen Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab

Eine 77-Jährige ist nach einem Unfall auf der B300 bei Neusäß mittelschwer verletzt, berichtet die Polizei. Die Frau soll am Steuer eingeschlagen sein.

Mittelschwer verletzt ist eine Autofahrerin nach einem Unfall auf der B300 bei Neusäß. Wie die Polizei berichtet, soll die Frau am Montag gegen 13 Uhr am Steuer kurzzeitig eingeschlafen sein. Der Unfall ereignete sich auf der linken Spur in Richtung Westen. Zu dieser Zeit fuhr ein 21-Jähriger auf der rechten Spur.

Die 77-Jährige kam nach eigenen Angaben wegen Sekundenschlaf von ihrer Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Auto gegen das des 21-Jährigen. Der junge Mann und seine Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Das Auto der 77-Jährigen musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 11.000 Euro. (kinp)